Agenzia Delle Entrate, dal 1 Ottobre cambia l'accesso ai servizi online: le novità

Grosse novità in arrivo per i tanti cittadini che quotidianamente si affidano ai servizi online dell'Agenzia delle Entrate. L'ufficio comunicazione e stampa dell'ente pubblico ha infatti comunicato che a partire dal 1 Ottobre cambierà il sistema di accesso al portale.

Nello specifico, dall'inizio del prossimo mese per accedere ai servizi online dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia Entrate-Riscossione, bisognerà essere muniti di SPID, Carta d'Identità Elettronica o Carta Nazionale Servizi. Ciò vuol dire che, analogamente a quanto avverrà il 1 Ottobre per l'INPS, anche in questo caso non si potranno più utilizzare le vecchie credenziali.

Alle 23:59 del 30 Settembre 2021 infatti avverrà la dismissione di username e password Fisconline, come stabilito dal decreto semplificazioni del Governo. Dalla mezzanotte del 1 Ottobre il portale dell'Agenzia delle Entrate, accetterà solo le tre chiavi digitali in questione: SPID, Carta d'Identità Elettronica e Carta Nazionale e Servizi.

Tale novità si applicherà solo ai cittadini, in quanto come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate "non cambia nulla per professionisti ed imprese che potranno continuare ad utilizzare le loro attuali credenziali".

Per tutte le informazioni su come ottenere lo SPID online, vi rimandiamo al nostro approfondimento pubblicato su queste pagine qualche mese fa. Non cambiano invece i requisiti per ottenere la Carta d'Identità Elettronica.