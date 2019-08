L'Agenzia delle Entrate si 'affida' ad Amazon per combattere l'evasione fiscale

Per combattere l'evasione fiscale in Italia, l'Agenzia delle Entrate potrà fare affidamento anche su piattaforme online come Amazon. La novità è prevista dal decreto Crescita approvato di recente dal Parlamento, il quale prevede che tutti i soggetti passivi che operano nel territorio italiano inviino al Fisco i dati delle operazioni dei fornitori.

In una postilla del decreto si legge che anche coloro che gestiscono sono “tenuti a trasmettere alle Entrate, per ciascun trimestre, un’apposita comunicazione con i dati dei fornitori dei beni che abbiano effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento“.

Come riportato da CorriereComunicazioni, i dati inviati all'Agenzia delle Entrate nella trimestrale dovranno includere denominazione ed anagrafica completa, incluso l'identificativo univoco per le vendite, la residenza o domicilio ed il codice identificativo fiscale. Nel rapporto dovrà essere presente anche il numero totale delle unità vendute in Italia e, a scelta, o l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita espresso in Euro.

La trasmissione dovrà avvenire tramite i servizi gestiti dall'Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline. Tramite questo modo, il Fisco spera di ridurre l'evasione e di ottenere maggiore trasparenza da parte dei soggetti che operano in Italia.

Fateci sapere cosa ne pensate tramite i commenti, ma si tratta senza dubbio di un metodo innovativo che, si spera, possa funzionare.