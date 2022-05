Agenzia delle Entrate, problemi ad alcune funzionalità del sito a maggio 2022

Maggio 2022 non è iniziato nel migliore dei modi per alcune persone alle prese con la generazione delle fatture elettroniche e altre funzionalità legate al portale ufficiale dell'Agenzia delle Entrate. Infatti, si segnalano problematiche di vario genere, che stanno un po' "rallentando" le procedure.

Per intenderci, alcune persone munite di partita IVA che stanno provando a generare e inviare fatture in questo inizio maggio 2022 stanno per forza di cose rinviando il tutto. Infatti, i problemi, che sembrano essere iniziati nella giornata del 3 maggio 2022, non stanno consentendo di accedere a funzionalità come "Visualizza PDF" relativamente alla generazione delle fatture elettroniche.

Insomma, al momento in cui scriviamo è possibile collegarsi e accedere al sito Web dell'Agenzia delle Entrate, nonché utilizzare alcune delle feature implementate dal portale, ma determinati utenti stanno riscontrando "grattacapi" nell'effettuare determinate operazioni. Si fa riferimento a codici errore 500 e indicazioni come "Servizio occupato: si prega di riprovare", che non permettono di portare a termine le procedure coinvolte.

Essenzialmente, dunque, ora sapete che non siete gli unici a riscontrare problemi. Non possiamo che aspettare che tutto si risolva, come d'altronde indicato dallo stesso portale dell'Agenzia. Per il momento non ci sono in ogni caso riscontri sul profilo Twitter dell'Agenzia delle Entrate, ma staremo a vedere.