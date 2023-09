L'Agenzia Internazionale dell'Energia segna la fine dell'era dei combustibili fossili

Un mondo in cui le auto elettriche sfrecciano silenziose lungo le strade, alimentate da fonti di energia pulita, mentre le vecchie centrali a carbone - e le macchine a benzina - sono solo un ricordo sbiadito. Questa visione utopica potrebbe non essere così lontana come pensiamo, secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA).

Nel suo prossimo World Energy Outlook, l'IEA prevede che la domanda globale di petrolio, gas e carbone raggiungerà il suo apice entro questo decennio, grazie alla crescita "spettacolare" delle tecnologie per l'energia pulita e dei veicoli elettrici.

Fatih Birol, direttore esecutivo dell'IEA, ha dichiarato che il mondo è "sull'orlo di un punto di svolta storico", un cambiamento che potrebbe accelerare la lotta contro il cambiamento climatico. Tuttavia, non è tutto oro quel che luccica: Birol avverte che il calo previsto nella domanda di combustibili fossili non è "abbastanza ripido da mettere il mondo su un percorso per limitare il riscaldamento globale" a 1,5 gradi Celsius, l'obiettivo prefissato dell'Accordo di Parigi.

Quindi, mentre la transizione energetica è in corso, è necessaria un'azione politica più forte e più rapida da parte dei governi per raggiungere gli obiettivi climatici. La questione dei combustibili fossili sarà al centro dei dibattiti al prossimo vertice sul clima delle Nazioni Unite, il COP28, che si terrà a Dubai, un importante produttore di petrolio, tra il 30 novembre e il 12 dicembre.

La notizia è un campanello d'allarme, ma anche un segnale di speranza: il cambiamento è possibile, ma è necessario agire ora.