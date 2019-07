L'Agenzia Spaziale Europea si prepara alla missione per recuperare dei campioni su Marte

Sarà europeo il primo viaggio di andata e ritorno da Marte. L'ESA sta aprendo le porte all'industria per costruire l'astronave che trasporterà le preziose rocce, polvere e gas dal Pianeta Rosso, la chiave per capire se la vita sia mai esistita sul nostro vicino planetario più vicino.

La missione, che si chiama Earth Return Orbiter, sarà il principale contributo dell'ESA alla campagna Mars Sample Return, facendo partire un orbiter e un lander (probabilmente anche un rover) dalla Terra. L'orbiter avrà il compito di trasportare i veicoli su Marte.



Una volta sulla superficie e dopo aver ottenuti i campioni, il lander farà decollare il carico (contenuto dentro un contenitore dalle dimensioni di un pallone da calcio) sull'orbiter. L'idea è quella di ottenere almeno 500 grammi di campioni dal cratere Jezero, che un tempo conteneva un lago. Le rocce dell'area, potrebbe infatti conservare informazioni sulla diversa geologia del Pianeta Rosso.

Sarà il rover Mars 2020 della NASA a selezionare scientificamente i migliori campioni, che saranno poi conservati in delle provette e depositati sulla superficie marziana, in attesa del recupero.

L'orbiter trasferirà poi in modo sicuro il contenitore sulla Terra, in un viaggio di ritorno che richiederà circa 13 mesi. "Avremo la responsabilità di trovare, catturare e trasportare questi preziosi tesori marziani a casa per un'attenta analisi nei laboratori all'avanguardia sul nostro pianeta", spiega Sanjay Vijendran, coordinatore della campagna Mars Sample Return dell'ESA. "È una caccia al tesoro interplanetaria!"

L'Earth Return Orbiter salirà sulla piattaforma di lancio entro il 2026 dallo spazioporto europeo di Kourou. "La missione sta diventando realtà e siamo orgogliosi di dare all'industria europea la possibilità di partecipare alla sfida", afferma Orson Sutherland, responsabile dello studio.

"L'Europa è pronta a fare la sua parte per la campagna Mars Sample Return, in stretta collaborazione con la NASA, ed è all'altezza della sfida di mettere il veicolo spaziale sulla piattaforma di lancio nel 2026", afferma infine Orson.