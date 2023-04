Un'agenzia spaziale privata ha raggiunto la Luna, ma il lander si è schiantato

Nella giornata di ieri, Martedì 25 Aprile, il lander della missione Hakuto-R 1 è riuscito a raggiungere la Luna. Sarebbe dovuto essere il primo lander privato a compiere un allunaggio, ma la perdita di comunicazioni avvenuta poco prima di toccare il suolo ha preoccupato gli ingegneri.

La navicella dell'agenzia spaziale privata ispace (una startup giapponese in collaborazione con SpaceX) aveva cominciato il suo viaggio di quattro mesi nello spazio nel Dicembre 2022, quando fu lanciata con un razzo Falcon 9.

L'assenza di un equipaggio in carne e ossa ha permesso al team di ispace di mandare la navicella su una traiettoria per la Luna più lenta ma ad una maggiore efficienza energetica. Purtroppo, al momento dell'allunaggio, il team ha perso i contatti con la navicella - impossibilitata quindi a rilasciare il suo rover.

"Non abbiamo confermato la comunicazione dal lander," ha dichiarato il CEO di ispace Takeshi Hakamada. "Avevamo già confermato di aver stabilito una comunicazione al momento dell'allunaggio. Ora però l'abbiamo persa, quindi dobbiamo supporre che l'arrivo sulla superficie lunare non sia andato a buon fine."

Il team ha affermato che la navicella spaziale stava rapidamente esaurendo il propellente mentre si avvicinava al suolo, portando infine ad un forte impatto sulla superficie. Nonostante il fallimento della fase finale del lander, tuttavia, Hakamada ha affermato che i dati ricevuti prima dell'interruzione saranno di estrema importanza per le future missioni.

"Anche se non siamo riusciti a completare l'allunaggio questa volta, crediamo di aver compiuto il significato di questa missione, raccogliendo un'enorme quantità di dati," ha concluso Hakamada. "Ciò che importa è nutrire queste conoscenze e insegnamenti alla Mission 2, in modo tale da sfruttare al massimo quest'esperienza."

Non ci resta che attendere per ulteriori aggiornamenti e sperare nella riuscita delle prossime missioni - di agenzie spaziali private e non - per la conquista della Luna.