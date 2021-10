Agenzia di turismo spaziale batte tutti: soltanto 50.000 dollari per andare nello spazio

Il turismo spaziale, come ben sappiamo, è destinato soltanto all'1% della popolazione, ovvero i milionari, poiché un biglietto sicuramente non è accessibile ai più. Tuttavia, a poco tempo dal primo volo umano nello spazio condotto da Jeff Bezos, perché tecnicamente Richard Branson non è arrivato in orbita, un'azienda intende già abbattere i costi.

Stiamo parlando di World View Enterprises, con sede a Tucson, in Arizona, che per tagliare i costi del viaggio spaziale vuole inviare le persone nella stratosfera in una capsula sollevata da un gigantesco pallone.

Nel comunicato stampa dell'azienda si legge: "La missione di World View è quella di portare il maggior numero possibile di persone ai confini dello spazio in modo che a 30 chilometri da terra, vedranno un mondo senza confini". L'azienda, che mira a raggiungere un nuovo pubblico, vuol far sperimentare ai più l'Overview effect, un cambiamento nella percezione che subiscono gli astronauti quando vedono la Terra dallo spazio.

Coloro che vorranno usufruire del servizio si alzeranno dolcemente e gradualmente nella stratosfera mediante l'utilizzo di un pallone aerostatico. Ci saranno molte località da dove partire, dal Grand Canyon alla Norvegia, dove ai passeggeri verrà offerta perfino una vista ravvicinata dell'aurora boreale (a proposito, secondo alcuni resoconti l'aurora boreale può essere sentita).

Tutto questo, a che costo? Ci vorranno 50.000 dollari, mentre il viaggio durerà tra le 6 e le 12 ore. I primi voli commerciali dovrebbero aver luogo all'inizio del 2024, secondo la World View Enterprises.