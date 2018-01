Agenzie turistiche online: maxi multa da parte dell'Antitrust

Altra stangata da parte dell' Antitrust al web. Il Garante per la Concorrenza, infatti, ha multato sei siti web operanti nel settore online come agenzie turistiche in quanto non riportavano informazioni trasparenti per i consumatori.

Sotto la mannaia sono finiti siti web come www.it.lastminute.com, www.volagratis.com, www.opodo.it, www.govolo.it, www.edreams.it, e www.gotogate.it.

Sulle piattaforme, l’Autorità ha riscontrato la presenza di informazioni non sufficientemente trasparenti e di immediata comprensione per il consumatore, che ostacolavano l’esercizio dei relativi diritti, riferite alle responsabilità del soggetto che offre il servizio di intermediazione, all’identità della piattaforma per le prenotazioni alberghiere, ai criteri in base ai quali sono calcolati gli sconti praticati.

Nel corso delle indagini, i Commissari hanno anche constatato l'applicazione di "supplemento di prezzo in relazione alla tipologia di carta di pagamento utilizzata per l’acquisto di voli (credit card surcharge). Continua così l’azione di contrasto ad una pratica che frena lo sviluppo del commercio elettronico e impone un costo di transazione al quale i consumatori non sono in grado di sottrarsi, se non scegliendo forme di acquisto e pagamento più disagevoli".

Inoltre, i procedimenti istruttori hanno ritenuta illecita la previsione di un numero per l'assistenza tecnica post vendita a tariffazione maggiorare e l'assenza di un indirizzo elettronico che il consumatore avrebbe potuto utilizzare per comunicare direttamente con l'assistenza.

Da parte delle società, però, ancora non è arrivato alcun commento sulla questione.