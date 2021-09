Qualche agghiacciante curiosità sull'Inquisizione spagnola

Il tribunale istituito in Spagna da Ferdinando II d'Aragona chiamato anche Inquisizione spagnola faceva parte di un piano preciso per contrastare il dominio mussulmano e la presenza ebraica nella penisola iberica. Oggi viene ricordato come un periodo oscuro e disumano per chiari motivi. Tu sai quali sono questi motivi?

I processi erano assolutamente ingiusti

All'imputato poteva essere negato lo strumento di difesa (l'avvocato) e poteva essere informato solo successivamente delle accuse che ricadevano su di esso.

I testimoni che si rifiutavano di rilasciare dichiarazioni davano, secondo i giudici, ulteriore conferma di colpevolezza dell'imputato. Se i testimoni invece decidevano di sostenere l'imputato venivano sospettati a loro volta di eresia.

Quando una persona veniva sospettata di eresia poteva essere imprigionata e torturata fino a sei anni, in modo da estorcervi una confessione.

Gli inquisitori, uomini di cultura e ben istruiti rispetto ai popolani, utilizzavano furbi giochi di parole per trarli in inganno e portarli ad un'accidentale ammissione di colpa.

Se gli imputati però sceglievano di confessare venivano sottoposti in ogni caso alla penitenza pubblica.

Le torture erano brutali

Papa Innocenzo IV, il 15 maggio del 1252, emise una bolla chiamata "Ad extirpanda" nella quale veniva legalizzato l'uso della tortura come pratica giudiziaria. Innocenzo sosteneva infatti che fosse un metodo per "portare alla luce la verità".

Le forme di tortura dell'Inquisizione spagnola, che coinvolse circa 150mila persone tra perseguitati e torturati, erano davvero spietate.

Il "tratto di corda" era tra le torture più praticate in quel periodo. Consisteva nel legare i polsi dietro la schiena del condannato con una lunga corda. Una carrucola avrebbe poco a poco sollevato il corpo dalle braccia fino allo strappo e slogatura di giunture, muscoli e braccia. Per massimizzare l'effetto della tortura potevano anche appendere dei pesi ai piedi della vittima. Questo portava quasi sempre alla storpiatura a vita.

Ebrei e mussulmani furono perseguitati anche dopo essersi convertiti

Come abbiamo già detto, l'obiettivo di Ferdinando era quello di eliminare la presenza dei mussulmani ed ebrei dalla penisola iberica.



Quando fu istituita l'Inquisizione spagnola furono molti gli ebrei e i mussulmani che vennero banditi dalle loro case, allora per evitare di essere esiliati si convertirono al cattolicesimo, cosa che li rese solo bersagli più facili per il tribunale cattolico, appunto. Successivamente anche i protestanti vennero perseguitati per eresia.

L'Inquisizione ne trasse un grande vantaggio economico

Alle persone che venivano giudicate e condannate in nome della religione furono ovviamente confiscati i loro beni e i loro terreni. Tutte le ricchezze andavano al governo e quindi ai suoi funzionari!



Se vi piacciono le curiosità storiche allora dovreste dare un'occhiata ai falsi miti sui vichinghi più famosi o alle invenzioni che hanno cambiato il corso della storia per sempre!