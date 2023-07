L'agghiacciante storia dell'esperimento sull'uso dell'LSD sui detenuti in Canada

Negli anni '60, l'LSD veniva utilizzato come "strumento correttivo" in diverse prigioni canadesi. Oggi sono tanti studi che negli ultimi dieci anni hanno rivelato il potenziale terapeutico di psilocibina e altre sostanze che alterano la mente, ma quello successo in Canada è la storia di un vero e proprio abuso da parte delle autorità.

Andrew Jones dell'Università di Toronto, ricordando questa oscura storia di abuso e sfruttamento in un nuovo articolo, afferma che l'uso dell'LSD come "strumento correttivo" nelle strutture canadesi dovrebbe servire da esempio su come non utilizzare le sostanze psichedeliche.

L'abuso di acidi è iniziato dopo che i psichiatri Duncan Blewett e Nicholas Chwelos, che lavoravano per il Dipartimento di Ricerca Psichiatrica del Saskatchewan, hanno raccomandato la psicoterapia assistita da LSD per trattare un gruppo di giovani recidivi in una prigione della città di Regina nel 1958. Poco dopo, la coppia ha ricevuto il permesso di dosare circa 30 detenuti, sebbene i risultati fossero molto meno positivi di quanto sperassero le autorità.

Invece di aiutare i prigionieri a riabilitarsi, il farmaco ha lasciato molti di loro "confusi, tesi e sospettosi", portando infine Blewett a concludere che l'LSD "offre meno ai prigionieri" rispetto ad altre popolazioni.

Tuttavia, il fallimento di questo esperimento non ha smorzato le speranze di Mark Eveson, che è stato nominato psicologo capo alla Kingston Prison for Women in Ontario nel 1961. "La terapia con LSD, ha proposto, presentava la 'possibilità di porre fine all'coinvolgimento criminale' in 'circa otto ore', un fatto che dovrebbe 'suscitare un intenso interesse in tutti coloro che sono interessati alla riabilitazione'", scrive Jones.

Dopo aver somministrato alte dosi del farmaco, a volte in combinazione con il Ritalin, a 23 donne nella prigione, Eveson e il governo canadese sono stati successivamente citati in giudizio dalla detenuta Dorothy Proctor, che ha affermato di non aver acconsentito a prendere l'LSD e di essere stata costretta a prendere il farmaco in isolamento.

Nel 1967, lo psichiatra Elliot Barker ha introdotto quello che ha chiamato il "Total Encounter Capsule" come forma di trattamento all'Oakridge, un ospedale psichiatrico di massima sicurezza per i "criminalmente pazzi" in Ontario. Essenzialmente solo una stanza d'acciaio dove i detenuti trascorrevano diversi giorni alla volta, la "capsula" è diventata un laboratorio per alcuni degli esperimenti eticamente discutibili di Barker.

Ad esempio, Jones racconta come, "in alcune occasioni, per promuovere 'un vero incontro tra persone', i detenuti si sedevano nella capsula mentre erano nudi o dopo aver preso l'LSD." Sfortunatamente per Barker, Maier e il governo canadese, i tempi alla fine sono cambiati e tutti e tre sono stati finalmente citati in giudizio dai detenuti di Oakridge per "trattamento inumano" nel 2001. Le vittime hanno infine vinto la loro causa nel 2021, più di 50 anni dopo che l'abuso.

A proposito, ecco a voi l'esperimento di Stanford, un cruento gioco psicologico.