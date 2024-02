Si aggiorna l'App Io: ancora più semplice da usare e con login più veloce

Mentre siamo in attesa che l’app Io integri Patente e Tessera Sanitaria, grazie al progetto del Digital Wallet, gli sviluppatori stanno aggiornando il client ufficiale dello Stato Italiano, e con l’ultimo update sono state introdotte delle novità molto interessanti in termini di usabilità ed accesso.

Come leggiamo direttamente nel changelog ufficiale, infatti, dopo l’installazione dell’aggiornamento si potrà attivare la funzionalità di accesso rapido: ciò vuol dire che gli utenti non dovranno più identificarsi con SPID o CIE ogni 30 giorni. Dopo il primo login seguente all’installazione della nuova versione dell’app, infatti, si potrà attivare tale funzionalità che richiederà il login tramite SPID o CIE una volta all’anno o a seguito del logout. “Per gli accessi successivi, ti basterà sbloccare IO con il riconoscimento biometrico o digitando il codice di sblocco che hai impostato” spiegano gli sviluppatori: si tratta di una novità sicuramente molto interessante e degna di nota, che evita passaggi inutili.

Le novità non finiscono qui, perchè per proteggere ulteriormente l’identità degli utenti, sarà inoltre possibile effettuare il logout o bloccarne l’accesso anche da remoto tramite il sito web di Io a cui si potrà accedere tramite la propria identità digitale.

Per quanto riguarda le ricevute di pagamento tramite pagoPA, se si effettuerà un pagamento pagoPA presso uno dei canali abilitati o tramite app Io, si riceverà un messaggio in app con tanto di ricevuta via PDF.

Infine, viene anche data la possibilità di attivare il servizio “SEND - Notifiche digitali” per ricevere su Io le comunicazioni a valore legale degli anti pubblici che hanno aderito al servizio.