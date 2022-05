Si aggiorna la campagna Pronte e in Stock di NVIDIA: disponibili le RTX 3070 e 3080

Anche questa settimana, torna la campagna “Pronte e in Stock” di NVIDIA, che il produttore ha messo in campo già da diverso tempo per consentire agli interessati di portare a casa le schede grafiche della gamma NVIDIA GeForce RTX Serie 30.

L’appuntamento di oggi riguarda le RTX 3070 e 3080 custom, a marchio Zotac, che possono essere acquistate ai seguenti prezzi:

Zotac GeForce RTX 3070 Ti Trinity LHR 8GB , disponibile al prezzo di € 759,00 presso Next

Come avvenuto anche in altre circostanze, per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito NVIDIA, dove sono disponibili tutte le informazioni del caso. La lista non comprende solo schede grafiche ma anche due modelli di PC da gaming: l’NXT PC Gaming NBOX 73 è basato sul processore Intel Core i5-11400, 8GB di RAM DDR4, SSD da 500 gigabyte e la scheda grafica RTX 3050. L’NBOX 61 invece come processore ha l’i7-11700F, 16GB di RAM DDR4, SSD da 500 gigabyte e la RTX 3080 come scheda grafica.