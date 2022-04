Si aggiorna la promozione 'Pronte & In Stock': nuove disponibilità per le GeForce RTX

Qualche settimana fa, su queste pagine abbiamo parlato dell'iniziativa Pronte & In Stock di NVIDIA, che permette di ottenere rapidamente ed a prezzi di listino, tramite il sito web del produttore, le schede grafiche della serie RTX 30. Ebbene, NVIDIA ha provveduto ad aggiornare la pagina promozionale dove ora sono inclusi nuovi modelli.

Come si può vedere direttamente sul sito web di NVIDIA, la lista è cresciuta ed ora include nuovi modelli custom, tra cui:

Inno3D GeForce RTX 3070 Ti X3 OC 8G: 849 Euro

Zotac GeForce RTX 3090 Ti Amp Extreme: 2.249 Euro

MSI GeForce RTX 3080 Ti Gaming X Trio: 1.494 Euro

Nbox 69 RTX 3060 (GeForce RTX 3060 8GB DDR4, Ryzen 5 4650D, SSD 256GB): 1.199 Euro

PC NEXT GAMING NBOX 68 (GeForce RTX 3060 16GB DDR4, Intel i5-10400, SSD 500GB): 1.199 Euro

PC NEXT GAMING NBOX 50 (GeForce RTX 3070 16GB DDR4, Intel i7-9700K, SSD 512GB): 1.799 Euro

Come spiegato direttamente da NVIDIA, i prezzi sono gestiti direttamente dai rivenditori e soggetti a modifica. L'acquisto non viene effettuato direttamente sullo store ufficiale di NVIDIA, ma tramite i siti di partner come AKInformatica, Drako, Next e Wearearon.

Nessuna informazione, ovviamente, sulla disponibilità delle varie schede grafiche: non è noto quante unità siano effettivamente in magazzino e pronte.