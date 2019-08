Aggiornamenti Android: Nokia il miglior produttore, Xiaomi supera Huawei

Un nuovo rapporto della società di ricerca Counterpoint Research si è soffermato sull'approccio adottato dai vari produttori Android per la distribuzione degli aggiornamenti di sistema. Ne è scaturito che il migliore in assoluto è Nokia, che ha aggiornato il 96% della sua lineup dal Q3 2018 al Q2 2019 ad Android Pie.

Il risultato non sorprende, soprattutto se si conta che quasi tutti gli smartphone Nokia rientrano nel programma Android One, ma è comunque un motivo di orgoglio per la società e per i fan, che potrebbe spingere le vendite in maniera significativa.

La frammentazione del sistema operativo è sempre stato un punto dolente per Android e Google, che spesso è stato spesso sfruttato anche dalla concorrenza (apple in primis).

Seconda nella classifica è Samsung, che ha aggiornato ad Android 9 Pie l'89% della propria lineup, mentre Xiaomi è fermo all'84%. Fuori dal podio a sorpresa Huawei, che ha portato l'ultima versione del sistema operativo touch di Google solo sull'82% degli smartphone, mentre Lenovo è quinta di molto distanziata con Pie al 43% e 8 Oreo addirittura al 45%.

Non sorprende il ritardo accumulato da LG rispetto ai big: in questo caso gli aggiornamenti ad Android 9 Pie sono fermi al 16%, ma i fan della società asiatica non hanno mai nascosto il loro disappunto per la strategia del produttore.