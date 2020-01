L'ultimo aggiornamento per AirPods Pro ha peggiorato la cancellazione del rumore

Lo scorso dicembre Apple ha aggiornato AirPods Pro con il firmware 2C54. A seguito dell'installazione del nuovo software, però, vari utenti hanno segnalato diversi problemi con gli auricolari senza fili. Nello specifico, in molti sostengono che l'aggiornamento avrebbe peggiorato la cancellazione del rumore.

Alcuni hanno chiesto al sito RTINGS.com di rifare i test su AirPods Pro con il nuovo firmware per ottenere conferma delle sensazioni.

RTINGS ha pubblicato i risultati delle nuove prove ed ha effettivamente confermato che l'aggiornamento 2C54 ha peggiorato la funzione di cancellazione attiva del rumore di AirPods Pro. Nel rapporto relativo si legge che "dopo l'aggiornamento al firmware 2C54, abbiamo testato nuovamente le cuffie ed i nostri risultati hanno mostrato un calo abbastanza significativo delle prestazioni di isolamento, principalmente nella gamma dei passi. Ciò significa che con la cancellazione del rumore accesa, queste cuffie non offrono una resa tale da bloccare il rumore di un motore a bassa quota di aerei o autobus, come avveniva prima dell'aggiornamento".

Insomma, gli utenti ci avevano visto bene. Tuttavia, l'aggiornamento non porta solo problemi, perchè in altre aree di test il firmware 2C54 ha fatto registrare dei miglioramenti importanti. E' il caso delle prestazioni in termini di risposta e la precisione dei bassi.

Come osservato da molti, però, pochi giorni dopo il rilascio Apple ha rimosso l'aggiornamento probabilmente per lavorare su un fix.