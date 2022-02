Grande aggiornamento in arrivo per Samsung Galaxy Watch 4: nuove feature per allenamenti

Gli smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic presentati nell’agosto 2021, ultima generazione dei wearable firmati dal produttore sudcoreano, stanno per ricevere un importante aggiornamento software utilissimo specialmente per corridori e ciclisti che amano sapere ogni dettaglio sulla loro attività fisica.

Come ripreso da GSMArena, questo update sarà disponibile per Galaxy Watch 4 che per Watch 4 Classic a partire dal 10 febbraio e porterà con sé, in primis, nuovi obiettivi e insights relativi all’attività fisica personale basati su informazioni specifiche come peso, percentuale di grasso corporeo e massa muscolare, tutte visibili sull’app Samsung Health. A seconda dei dati ottenuti, allora il sistema fornirà tutto l’aiuto necessario affinché si continui a seguire un certo percorso di fitness.

In aggiunta, la funzione di allenamento con questo aggiornamento consentirà a corridori e ciclisti di tenere traccia delle varie sessioni misurando l’intensità con nuovi dettagli come la quantità di sudore perso durante l'allenamento, fornendo successivamente la quantità di acqua da bere per recuperare. Ancora, al pacchetto si aggiunge la misurazione della frequenza cardiaca di recupero, ovverosia nei due minuti successivi all’allenamento.

Conclude il tutto un nuovo programma di coaching del sonno con l’obiettivo di suggerire come riposare meglio a seconda delle routine quotidiane; non mancherà, in questo contesto, una feature inedita per spegnere automaticamente i dispositivi collegati tramite SmartThings appena l’orologio rileva l’inizio del riposo.

Se il vostro interesse per lo smartwatch in questione fosse cresciuto con la lettura di queste novità in arrivo, vi rimandiamo alla recensione di Galaxy Watch 4 Classic per farvi un’idea migliore del prodotto.