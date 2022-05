Aggiornamento estetico per Instagram in arrivo: nuovo font e altre novità!

Il mese di maggio quest’anno sembra essere ricco di novità per Instagram: dopo l’introduzione degli NFT annunciata due settimane fa, i gestori del social network di casa Meta hanno introdotto oggi un intervento deciso sull’estetica della piattaforma, ovverosia un Visual Refresh di logo, font e layout di app e marketing.

Questo aggiornamento visivo è stato presentato dal team guidato da Adam Mosseri come un progetto per “dare nuova energia a Instagram con nuovi elementi per creare esperienze più coinvolgenti e inclusive”. Il tutto parte dal logo leggermente modificato con un gradient più vivace e illuminato: secondo quanto dichiarato nel post dedicato, è stato reinventato utilizzando un processo di modellazione 3D focalizzato su semplicità e modernità.

Segue quindi il nuovo font Instagram Sans “ispirato al logo del social” e nato a partire dallo studio di più stili di scrittura provenienti da tutto il mondo: “Durante la progettazione di questo nuovo carattere tipografico, il nostro obiettivo era rendere Instagram Sans accessibile a livello globale. Abbiamo collaborato con esperti di lingue in tutto il mondo per adattare il carattere tipografico a qualsiasi lingua, incluse arabo, tailandese e giapponese”, ha dichiarato la società.

Infine, dopo il test del feed home a schermo intero simile a TikTok arriva anche il nuovo layout fullscreen focalizzato sul “mettere i contenuti al centro in maniera semplice”, cosicché i content creator diventino effettivi protagonisti dell’esperienza d’uso quotidiana. Tutto ciò arriverà nel corso della settimana corrente, tra il 23 e il 29 maggio, in tutto il mondo.

