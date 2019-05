L'aggiornamento rischia di rallentare il tuo iPhone? Ora Apple ti avverte

L'update è troppo pesante per il tuo vecchio iPhone con il rischio che quelle nuove feature che stai aspettando ti costino in termini di prestazioni? Ora Apple si è impegnata ad avvertire gli utenti, con un disclaimer creato appositamente.

La misura arriva sicuramente nel Regno Unito, dove Apple ha firmato una intesa con la CMA - Competition and Markets Authority, l'AGCM britannica. Il documento impone ad Apple di segnalare ai suoi utenti quando un nuovo aggiornamento rischia di compromettere le prestazioni degli iPhone, ad esempio rallentando i tempi di avvio, o aggravando il consumo della batteria. Sarà quindi il consumatore a decidere autonomamente se ha senso fare l'update, o se forse è meglio non rischiare e tenersi la vecchia interfaccia e le vecchie feature.

Nel 2017 Apple era finita al centro del ciclone, dopo che venne scoperto che l'azienda diminuiva le prestazioni degli iPhone quando il device sospettava che la batteria fosse in condizioni non ottimali. L'utente non veniva avvisato, Apple dovette giustificarsi, e ora l'azienda ha sospeso la pratica grazie ad un sistema di monitoraggio della batteria.

L'obbligo di Apple, è giusto chiarirlo, vale esclusivamente per il mercato UK. Tuttavia nulla vieta che questa soluzione non venga estesa anche ad altri Paesi. Dita incrociate.