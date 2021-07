L'aggiornamento da Windows 10 a Windows 11 sarà obbligatorio? Cosa sappiamo

Come abbiamo avuto modo di raccontare, l'aggiornamento a Windows 11 sarà gratuito da Windows 10, e sebbene si parli ancora della compatibilità e dei problemi, in molti si chiedono se Microsoft forzerà gli utenti ad installarlo, come fatto con Windows 10.

I ragazzi di XDA hanno trovato una risposta a tale domanda direttamente sul sito web ufficiale di Windows 11, dove Microsoft evidenzia che l'aggiornamento a Windows 11 sarà si gratuito, ma facoltativo. Ciò vuol dire che se gli utenti hanno intenzione di restare su Windows 10, potranno farlo.

Non è chiaro che tipo di strategia adotterà il colosso di Redmond, però: con Windows 10 lo sviluppatore americano ha adottato un approccio piuttosto aggressivo, ed ha spinto il più possibile gli utenti che possedevano PC basati su Windows 7 ed 8.1 ad installare il nuovo software.

Probabile che faccia lo stesso quando terminerà il supporto a Windows 10, vale a dire il 14 Ottobre 2025: dopo tale data non saranno più rilasciate patch di sicurezza per Windows 10 e dal momento che i PC saranno più vulnerabili, non è da escludere che Microsoft possa "forzare" l'aggiornamento.

Gli utenti comunque avranno la possibilità di provare il nuovo OS e, entro dieci giorni, tornare indietro qualora non dovesse essere di loro gradimento.