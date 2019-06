L'ultimo aggiornamento per Windows rende alcuni dispositivi Bluetooth inutilizzabili

Secondo quanto segnalato da alcuni utenti, e confermato anche da Microsoft, gli ultimi aggiornamenti rilasciati per varie versioni di Windows (incluso Ten) provocherebbero dei malfunzionamenti con la connessione di dispositivi Bluetooth al PC.

Il colosso di Redmond in un comunicato sottolinea che "potrebbero verificarsi problemi con l'accoppiamento, connessione o utilizzo di determinati dispositivi Bluetooth a seguito dell'installazione degli aggiornamenti di sicurezza rilasciati l'11 Giugno".

Gli aggiornamenti in questione infatti risolvono una vulnerabilità di sicurezza ed impedisce "intenzionalmente le connessioni da Windows a dispositivi Bluetooth non protetti". Ciò vuol dire che "qualsiasi dispositivo che utilizza chiavi ben note per crittografate le connessioni potrebbe essere interessato, inclusi alcuni dispositivi di sicurezza".

La soluzione di Microsoft per risolvere il problema consiste nel contattare il produttore del dispositivo Bluetooth per capire se ha intenzione di rilasciare un aggiornamento di sicurezza. Qualora la risposta dovesse essere negativa, l'unica soluzione è disinstallare gli ultimi aggiornamenti.

Al momento non sono note indicazioni sui dispositivi interessati, ma alcune indicazioni riguardanti la CVE sembrano suggerire che solo alcuni devices con Android 7.0 o versioni successive sono interessati dal problema.

Microsoft ha quindi passato la palla direttamente ai produttori. Il consiglio della società però è di dare priorità alla sicurezza piuttosto che ad un dispositivo Bluetooth. Non sappiamo se ad essere interessato sia anche il May Update o meno.

Fateci sapere se anche voi avete riportato il problema o meno.