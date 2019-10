Aggiornamento per la Xiaomi Mi Band 4: le novità introdotte

Xiaomi ha dato il via alla distribuzione dell'aggiornamento 1.0.7.4 per la Mi Band 4, l'apprezzata smart band di cui abbiamo a più volte parlato su queste pagine, su cui abbiamo anche riportato varie offerte proposte dalle diverse catene di distribuzione. Il nuovo firmware introduce delle interessanti novità.

A seguito dell'installazione gli utenti saranno in grado di impostare il countdown per lo spegnimento del display. Si tratta di una novità molto importante, che segna un cambio di passo per l'utilizzo quotidiano del dispositivo: fino ad ora infatti il sistema impostava di default un valore che non consentiva agli utenti di scegliere un tempo entro cui il display si spegne.

Ora, grazie all'update sarà possibile scegliere 5, 6, 7, 8 9 o 10 secondi, a seconda delle proprie esigenze. La novità è importante in quanto potrebbe portare ad un aumento della durata della batteria, che di per se offre già circa 20 giorni di autonomia con un utilizzo classico.

L'aggiornamento include anche una nuova serie di sfondi per il braccialetto, che potranno essere scelti direttamente dall'applicazione.

Secondo le indiscrezioni raccolte, la distribuzione sarebbe ora in corso in Turchia, ma nei prossimi giorni il pacchetto dovrebbe arrivare anche nel resto del mondo, Italia compresa. Vi terremo aggiornati.



Xiaomi Mi Band 4 è disponibile anche su Amazon Italia.