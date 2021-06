Si aggiornano le mappe geografiche: esiste un nuovo oceano, ecco dove si trova

Da piccoli, durante la lezione di geografia, ci hanno insegnato che sulla Terra esistono quattro oceani: l'Atlantico, il Pacifico, l'Indiano e l'Artico. Bene, questa nostra conoscenza è appena diventata antiquata, poiché alla lista se ne aggiunge un altro, secondo quanto ha affermato il National Geographic.

L'annuncio ufficiale è stato dato in occasione della Giornata mondiale degli oceani (che capita ogni anno l'8 giugno); si chiamerà Oceano Antartico (e circonda proprio l'Antartide). Non esiste sicuramente da oggi, poiché la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha riconosciuto l'Oceano Australe già nel 1999.

Fino al suo annuncio ufficiale, infatti, era considerato una semplice estensione degli altri oceani. Gli scienziati, però, hanno da tempo riconosciuto l'Oceano Antartico e affermano che le sue qualità uniche lo rendono uno specchio d'acqua distinto. A rendere speciale questo oceano è sicuramente la Corrente Circumpolare Antartica (ACC), più fredda e meno salata delle altre acque.

Così, adesso, con il riconoscimento da parte del National Geographic, diamo il benvenuto all'Oceano Antartico. Seth Sykora-Bodie, scienziato marino del NOAA e National Geographic Explorer, ha dichiarato: "chiunque sia stato lì farà fatica a spiegare cosa c'è di così affascinante in questo, ma saranno tutti d'accordo sul fatto che i ghiacciai sono più blu, l'aria più fredda, le montagne più intimidatorie e i paesaggi più accattivanti di qualsiasi altro posto tu possa andare”.

