Meglio aggiornare rapidamente Google Chrome su PC: risolta grave vulnerabilità

Lo scorso ottobre Google ha rilasciato un aggiornamento urgente per Chrome necessario al fine di risolvere una falla particolarmente pericolosa. In queste ore la situazione si ripete in seguito alla scoperta di un'altra vulnerabilità zero-day, risolta tempestivamente dalla Grande G con un fix disponibile in un nuovo update.

Il problema di sicurezza è stato ufficialmente risolto con un aggiornamento di emergenza per la versione desktop del browser Web Chrome; si tratta, peraltro, della ottava vulnerabilità zero-day scovata su Chrome nel corso del 2022. Il difetto è noto come CVE-2022-4135 ed è stato scoperto il 22 novembre dal Threat Analysis Group di Google.

Come riportato da Bleeping Computer, al momento Google tiene nascosti i dettagli sulla vulnerabilità per impedire il suo sfruttamento mentre l’aggiornamento si diffonde sui sistemi dei consumatori: “L'accesso ai dettagli del bug verrà limitato fino a quando la maggior parte degli utenti aggiornerà il browser con la correzione ufficiale. Manterremo queste restrizioni se il bug viene individuato su parti terze dove ancora non è stato risolto”, scrive l’azienda.

Si consiglia pertanto agli utenti di Chrome di eseguire l'aggiornamento alla versione 107.0.5304.121/122 per Windows e 107.0.5304.122 per Mac e Linux. Per farlo è sufficiente recarsi su Impostazioni e poi su Informazioni su Chrome, dove il processo di download e installazione avverrà automaticamente.

Parlando sempre di Google Chrome, a metà novembre il browser ha visto un assaggio del design Material You.