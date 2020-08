Aggiornata la Galleria di OnePlus: sarà possibile editare video 4K 60 fps

L’ultimo aggiornamento del sistema operativo OxygenOS presente negli smartphone OnePlus ha aggiunto una feature molto interessante all’app default Galleria: ora sarà possibile editare i video 4K a 60 fps, una novità che renderà l’applicazione molto più completa rispetto a molte altre presenti sul mercato Android.

Ora infatti tramite Galleria sarà possibile modificare, tagliare parti superflue dei video e realizzare piccole clip, o aggiungere effetti, filtri, canzoni e altro ancora. Prima di questo aggiornamento l’unico modo per farlo era tramite app esterne di terze parti; rendendo questa feature parte dell’app integrata nel software OnePlus, sicuramente si avrà un’esperienza d’uso migliore e maggiormente ottimizzata.

Questa però non è l’unica novità in arrivo su Galleria: il recente update permette infatti anche il mirroring delle foto su OnePlus TV e contiene dei fix per l’editing di slow motion, tinte rossastre, condivisione di foto e foto mancanti. Per ottenere tutte queste funzioni basterà andare nel Google Play Store e scaricare l’aggiornamento dell’app Galleria.

Nel mentre HydrogenOS 11, ovvero la variante asiatica di OxygenOS, è stato rilasciato ufficialmente e porta con sé molte novità come l'Always-On Display (svelato a inizio agosto), la Modalità Zen, una gestione ottimizzata della RAM e il supporto per note vocali con la conversione da voce a testo tramite intelligenza artificiale.