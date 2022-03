Aggiornate Google Chrome e Microsoft Edge: risolta grave falla di sicurezza

Non è passato molto tempo dalla correzione di una grave vulnerabilità su Google Chrome, eppure i tecnici dei browser basati su Chromium - quindi anche Microsoft Edge - sono intervenuti rapidamente per implementare il fix di un’altra, importante falla di sicurezza: ecco perché i due browser citati vanno aggiornati subito.

Come riportato dalla squadra di Google Chrome, il 25 marzo 2022 è iniziata la distribuzione dell’aggiornamento stabile di Chrome alla versione 99.0.4844.84 per Windows, Mac e Linux. Questa iterazione del browser porta con sé diverse novità minori, ma a catturare la nostra attenzione è il fix alla vulnerabilità “CVE-2022-1096: Type Confusion in V8”.

Questa falla è stata scoperta e segnalata da una fonte anonima il 23 marzo e risolta in appena due giorni dopo essere stata classificata tra le falle dalla “priorità alta” nella serie di fix. In termini semplici, si tratta di un bug di codifica che può portare a errori logici nella memoria dell’applicazione, consentendo quindi ai malintenzionati del caso di eseguire codici JavaScript dannosi su dispositivi bersaglio. Big G ha comunicato, inoltre, che esiste già un exploit sfruttato dai cybercriminali e che, pertanto, l’aggiornamento va scaricato il prima possibile; lo stesso vale per Chrome su Android, aggiornatosi alla versione 99.0.4844.88, e Microsoft Edge, giunto invece al numero 99.0.1150.55.

Per accedere all’update su entrambi i browser basterà premere sui tre punti in alto a destra, accedere alle impostazioni e poi alla scheda “Informazioni su Google Chrome/Microsoft Edge”. Una volta visitata, il sistema avvierà automaticamente il download e la installazione dell’aggiornamento, il quale verrà applicato con successo in seguito al riavvio del browser.

Sempre restando sul browser del colosso di Mountain View, è stato scoperto che Chrome è più veloce di Safari sui Mac M1.