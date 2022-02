Aggiornate Google Chrome: risolta d'emergenza vulnerabilità zero-day critica

Dopo il rilascio di Google Chrome 98 in versione stabile, gli sviluppatori della società di Mountain View sono corsi a emettere un aggiornamento relativo a una correzione per una vulnerabilità zero-day estremamente grave, presumibilmente già sfruttata dai malintenzionati del caso.

La falla in questione, dal codice CVE-2022-0609, non è stata resa nota in ogni singolo dettaglio dai tecnici di Big G ma viene descritta come “Use after free in Animation” e consentirebbe ai responsabili dell’offensiva di eseguire codice da remoto su computer bersaglio attraverso la versione di Google Chrome non aggiornata. La decisione di non diffondere ulteriori informazioni è comprensibile, in quanto così impediscono ad altri hacker di sfruttare la falla dove la patch non è stata ancora scaricata.

Tutto ciò che Google ha annunciato, pertanto, è la necessità di scaricare la Google Chrome versione 98.0.4758.102 il prima possibile su Windows, Mac o Linux. Per farlo è sufficiente aprire il menu di Chrome in alto a destra, andare su Impostazioni > Informazioni su Chrome, attendere il download automatico e poi procedere con il riavvio del browser. Così facendo, sarete al sicuro da questa vulnerabilità zero-day.

