Aggiungendo al calcestruzzo questa sostanza succede qualcosa di incredibile

Preparare il vostro caffè la mattina potrebbe avere un triplice scopo. Oltre ad utilizzare i fondi rimasti per fertilizzare le piante, potrebbe anche essere utilizzato - almeno in futuro - per costruire una casa più solida. Sì, avete letto bene.

Sembra fantascienza, ma è esattamente ciò che un gruppo di ricercatori australiani ha scoperto. In uno studio pubblicato sulla rivista Journal of Cleaner Production, il team ha rivelato che sostituendo parzialmente la sabbia con i fondi di caffè nel mix di calcestruzzo, la resistenza del materiale può aumentare di quasi il 30% (gli antichi romani c'erano già arrivati).

Ovviamente non è così semplice come sembra; i fondi di caffè devono essere trattati attraverso un processo chiamato pirolisi, che elimina la materia organica debole, lasciando dietro una sostanza raffinata chiamata biochar. Questo viene poi aggiunto al calcestruzzo, sostituendo fino al 20% del volume di sabbia tipicamente utilizzato.

Il risultato? Una sostanza non solo più forte, ma anche più sostenibile. Con circa 15 milioni di tonnellate di fondi di caffè prodotti ogni anno, la maggior parte dei quali finisce in discarica, questa scoperta potrebbe avere un impatto significativo non solo sull'industria delle costruzioni, ma anche sull'ambiente globale. E non è tutto; l'innovazione potrebbe anche contribuire a ridurre l'estrazione di sabbia, un'attività che ha gravi ripercussioni ambientali.

Gli autori dello studio, Rajeev Roychand e Jie Li, entrambi affiliati alla RMIT University in Australia, sono già nel mirino di diversi gruppi industriali interessati a rendere questa scoperta una realtà concreta.