Aggiunta l'opzione Dark Mode per il Play Store di Android: ecco come attivarla

La Dark Mode per il Play Store viene utilizzata da parecchi utenti ormai da diversi mesi, ma fino ad oggi non era disponibile un'impostazione manuale. In parole povere, l'applicazione si adattava al tema scelto per il sistema.

Da qualche ora, invece, stando anche a quanto scritto dalla stessa Google su Twitter, è possibile effettuare lo "switch" tra il tema chiaro e quello scuro direttamente dalle impostazioni dell'applicazione.

In parole povere, adesso tutti gli utenti Android possono usufruire della Dark Mode del Play Store. Tuttavia, c'è da dire che non è ancora chiaro se il rollout sia terminato o meno, quindi alcuni di voi potrebbero ancora non trovare l'opzione (a noi è stata attivata, come potete vedere dagli screenshot presenti in calce alla notizia).

Per il resto, riportiamo di seguito la procedura per attivare il tema scuro del Play Store.

Aprite il Play Store; Premete sull'icona dell'hamburger presente in alto a sinistra; Pigiate sulla scheda Impostazioni; Fate tap sulla voce Tema; Scegliete una delle opzioni disponibili, tra Scuro e Predefinito di Sistema.

Adesso, non vi resta che godervi il tema scuro del Play Store. Da notare il fatto che, in queste ore, la pagina principale del negozio digitale di Google stia invitando gli utenti a donare per supportare l'emergenza Coronavirus.