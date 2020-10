Questi agguerriti primati salvano un loro simile dalle spire di un gigantesco boa

E’ stato documentato l’incredibile salvataggio di un gruppo di scimmie cappuccine che, incuranti del pericolo, si sono gettate contro un boa constrictor che aveva catturato un giovane individuo del branco.

Le scimmie sono animali estremamente sociali e questa storia ci fa capire, ancora di più, quanto siano forti i legami interpersonali che si instaurano all'interno di un gruppo di questa specie. Ci troviamo, infatti, in Costa Rica, all'interno di un’area protetta, dove un gruppo di antropologi dell’Università di Tulane si è imbattuto in un evento estremamente raro ed eccezionale. Gli scienziati stavano studiando un gruppo di 25 scimmie cappuccine (Cebus imitator), riprendendole con una telecamera quando, improvvisamente, si è sentito un richiamo di aiuto da parte di un individuo. Durante le riprese, infatti, un esemplare giovane del branco è stato catturato da un boa constrictor. Forse la giovane scimmia, di soli sei anni, ha avuto la sfortuna di incrociare la strada del boa che, immediatamente, l’ha catturata tra le sue spire immobilizzandola.

Il richiamo di paura della sfortunata preda ha allertato subito uno dei maschi che ha chiamato il resto del branco ed è subito corso in aiuto del giovane. I maschi Alpha del branco sono stati i primi ad attaccare il boa aiutati da altre due femmine, riuscendo così nell'impresa non solo di scacciare il boa lungo 2 metri, ma anche di salvare il loro amico dalle grinfie del predatore. Tutto lo scontro è stato ripreso dalle telecamere del gruppo di ricerca e lo studio è stato pubblicato sulla rivista Scientific Reports. Come ci dicono gli esperti che hanno redatto il video, l’intero scontro è durato solamente una manciata di secondi, 19 per la precisione, che però sono stati sufficienti, per il “commando” di scimmie, a liberare l’amico in difficoltà e scappare dal predatore. Questi eventi di salvataggio, ci spiegano gli autori dello studio, non sono così inusuali tra queste specie.

Ciò che, invece, è stato raro è l’essere riusciti a riprendere in un video il momento dell’attacco. Nel loro studio gli antropologi affermano che la predazione è stata una fortissima forza selettiva nel plasmare la società dei primati, che ha permesso loro di stringere dei forti legami anche con individui non strettamente legati da rapporti di sangue. A riprova di ciò, durante l’attacco il maschio Alpha, che per primo ha aiutato la giovane scimmia cappuccina, non era imparentato con essa.