Agosto esplosivo per GeForce NOW: ecco tutti i giochi dell'estate sul Cloud

Baldur's Gate 3 è disponibile su GeForce NOW. Il nuovo RPG dei ragazzi di Larian arriva finalmente sulle nuvole in versione finale dopo un breve periodo di accesso anticipato, ma non è l'unica novità di agosto per la piattaforma cloud di NVIDIA.

Il popolare servizio di gioco in streaming del team verde, infatti, si prepara a offrire un catalogo a dir poco esplosivo in questa estate rovente, in cui si parte già da questo giovedì con la bellezza di 10 titoli:

F1 Manager 2023 (Nuovo lancio su Steam, 31 luglio)

(Nuovo lancio su Steam, 31 luglio) Bloons TD 6 (Gratis su Epic Games Store, 3 agosto)

Bloons TD Battles 2 (Steam)

Brick Rigs (Steam)

Demonologist (Steam)

Empires of the Undergrowth (Steam)

Stardeus (Steam)

The Talos Principle (Steam)

(Steam) Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Steam)

(Steam) Yet Another Zombie Survivors (Steam)

Oltre a questi, nel corso del mese verranno rilasciati anche:

WrestleQuest (Nuovo lancio su Steam, 7 agosto)

(Nuovo lancio su Steam, 7 agosto) I Am Future (Nuovo lancio su Steam, 8 agosto)

Atlas Fallen (Nuovo lancio su Steam, 10 agosto)

Sengoku Dynasty (Nuovo lancio su Steam, 10 agosto)

(Nuovo lancio su Steam, 10 agosto) Tales & Tactics (Nuovo lancio su Steam, 10 agosto)

Moving Out 2 (Nuovo lancio su Steam, 15 agosto)

Hammerwatch II (Nuovo lancio su Steam, 15 agosto)

Desynced (Nuovo lancio su Steam, 15 agosto)

Wayfinder (Nuovo lancio su Steam, 15 agosto)

The Cosmic Wheel Sisterhood (Nuovo lancio su Steam, 16 agosto)

Gord (Nuovo lancio su Steam, 17 agosto)

(Nuovo lancio su Steam, 17 agosto) Book of Hours (Nuovo lancio su Steam, 17 agosto)

Shadow Gambit: The Cursed Crew (Nuovo lancio su Steam, 17 agosto)

The Texas Chain Saw Massacre (Nuovo lancio su Steam, 18 agosto)

Bomb Rush Cyberfunk (Nuovo lancio su Steam, 18 agosto)

Jumplight Odyssey (Nuovo lancio su Steam, 21 agosto)

Blasphemous 2 (Nuovo lancio su Steam, 24 agosto)

RIDE 5 (Nuovo lancio su Steam, 24 agosto)

(Nuovo lancio su Steam, 24 agosto) Sea of Stars (Nuovo lancio su Steam, 29 agosto)

Trine 5: A Clockwork Conspiracy (Nuovo lancio su Steam, 31 agosto)

Deceit 2 (Nuovo lancio su Steam, 31 agosto)

Inkbound (Steam)

LEGO Brawls (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Regiments (Steam)

Session (Epic Games Store)

Smalland: Survive the Wilds (Epic Games Store)

Superhot (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Terra Invicta (Epic Games Store)

Wall World (Steam)

Wild West Dynasty (Epic Games Store)

WRECKFEST (Epic Games Store)

Xenonauts 2 (Epic Games Store)

Se non ne avete abbastanza, il preannunciato sodalizio tra GeForce NOW e Xbox darà altri frutti proprio nel corso dell'estate, con il rilascio di alcune delle più leggendarie IP di Bethesda, tra cui DOOM, Quake e Wolfenstein.