Agosto sarà il mese delle stelle cadenti: appuntamenti e consigli per osservarle meglio

Come da tradizione, Agosto sarà il mese delle stelle cadenti. In termine tecnico sono note come "Perseidi", ma il grande pubblico le conosce come "le Lacrime di San Lorenzo", in quanto da decenni rappresentano il fenomeno astronomico più popolare dell'estate, che ricade puntualmente a ridosso del Ferragosto.

Gli scienziati sono ancora più ottimisti per quest'anno e sottolineano come le condizioni di luce saranno ancora migliori per poterle osservare meglio.

Il fenomeno sarà attivo per diversi giorni, a ridosso del 10 Agosto quando ricade proprio San Lorenzo, ma il picco si raggiungerà tra il 12 e 13 Agosto, quando milioni di italiani saranno con il cielo all'insù alla ricerca della stella cadente a cui legare un desiderio, come da tradizione.

A livello puramente tecnico, lo sciame delle Perseidi prende l'origine dalla cometa Swift-Tuttle scoperta nel 1862. Il loro nome deriva dal fatto che a livello di posizionamento, sembrano provenire da sopra alla costellazione di Perseo. L'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope Project che ha trasmesso in diretta la spettacolare eclissi lunare di qualche settimana fa, parlando con l'ANSA ha affermato che "il fenomeno si verifica quando la Terra passa in prossimità dell'incrocio tra la sua orbita e quella della cometa in questione, 'tuffandosi' così nella nube di polveri seminata da quest'ultima lungo il proprio percorso attorno al Sole. I grani di polvere, penetrando a gran velocità nell'atmosfera, bruciano per attrito, lasciando così nel cielo la caratteristica scia".

Come per tutti gli altri fenomeni astronomici, il consiglio è di posizionarsi in un posto buio, lontano dalle luci della città, che disturbano lo spettacolo. In questo modo sarà possibile osservare fino a centinaia di meteore all'ora. A facilitare ulteriormente la scoperta è il fatto che "la Luna sarà nuova l'11 agosto, proprio a ridosso del massimo di attività e non intralcerà in nessun modo la visione delle tipiche scie luminose".

Un altro consiglio è di osservare il cielo nella seconda parte della notte fino all'alba, ad occhio nudo, in quanto il fenomeno non richiede alcun tipo di attrezzatura, proprio come il fenomeno del 27 Luglio.