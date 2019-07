Agosto e Settembre di rimodulazioni per gli utenti Tre: le offerte coinvolte

Tre ha avviato nelle ultime ore la campagna informativa via SMS per comunicare agli utenti le nuove modifiche unilaterali ai contratti, che entreranno in vigore con i primi rinnovi successivi al 20 Agosto e 1 Settembre 2019. Le rimodulazioni porteranno ad un aumento del costo mensile per alcune offerte della linea All-In.

A partire dal 20 Agosto 2019, le offerte All-In 400 ed All-In 400 Casa 3 costeranno 9,99 Euro, e gli utenti coinvolti potranno attivare gratuitamente 50 gigabyte di internet al mese per un anno. Per accettare l'offerta basterà inviare un messaggio con scritto "GIGASI" al numero 40100 entro il 30 Settembre 2019, e l'offerta si attiverà automaticamente con disattivazione prevista alla scadenza del 12 12esimo mese.

Per quanto riguarda le rimodulazioni del 1 Settembre, si articoleranno su due fronti e prevedono aumenti di 1,49, 1,99 e 2 Euro, a fronte dell'attivazione gratuita di 50 gigabyte per un anno che può essere effettua tramite la stessa procedura di cui sopra. Sono coinvolte le offerte All-In Start, All-In Prime Summer Per Te, All-In Smart Raddoppia, All-In Prime Per Te, All-In Prime, All-In Smart 5, All-In Master 15 e All-In Master ma non sappiamo in che modo siano stati divisi i diversi sovrapprezzi.

Come previsto dalla legge, fino al giorno precedente all'entrata in vigore della rimodulazione sarà possibile richiedere il recesso gratuito. Per tutte le informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale.

Questa nuova modifica unilaterale si aggiunge alle numerose rimodulazioni estive messe in campo dai vari operatori.