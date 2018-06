Ahrefs: il 91% delle pagine web non ottiene traffico da Google

Come ben saprete, il numero di pagine presenti sul web aumenta di giorno in giorno. In questo contesto, per Google è un serio problema quello di cercare di portare traffico a ogni singolo contenuto. Ecco, allora, che, stando ad Ahrefs, il 91% circa delle pagine web non riceve traffico dal popolare motore di ricerca.

In particolare, nello studio, che ha coinvolto circa 920 milioni di pagine, si parla di un 90,88% delle pagine che riceve zero visite al mese, un 4,5% che ne riceve da 1 a 10, un 3,09% che ne genera da 11 a 100, un 1,24% che va da 101 a 1000 e solamente un 0,30% che riesce a superare le 1000 visite mensili.

Insomma, numeri che fanno emergere chiaramente uno dei problemi che il web si trascina da anni: la rilevanza dei contenuti. Ma perché tutti questi siti non vengono visitati? Secondo Ahrefs, i motivi principali sono da ricercarsi soprattutto nella mancanza di backlink e in contenuti non interessanti per il pubblico di riferimento. Fatto sta che, come ben saprete, il posizionamento sui motori di ricerca non è per niente un gioco da ragazzi.

Ahrefs, l'azienda dietro a questo studio, è conosciuta online per il suo tool data-driven dedicato al marketing.