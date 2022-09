Un'AI ha immaginato come sarebbero oggi Freddie Mercury, John Lennon ed altre rockstar

Si chiama “As if Nothing Happened” ed è un progetto portato avanti dal fotografo Alper Yesitas che, utilizzando un’intelligenza artificiale, ha provato ad immaginare come sarebbero oggi alcune delle rockstar più iconiche della storia, che purtroppo sono scomparse prematuramente.

La serie di ritratti raffigura Kurt Cobain, Jimi Hendrix, John Lennon, Freddie Mercury, Janis Joplin, Tupac ed anche l’attore Heath Ledger, immaginandoli però al giorno d’oggi.

L’avvocato e fotografo turco è partito da una serie di ritratti che aveva scattato circa 19 anni fa e che negli anni successivi sono stati ripresi su tanti giornali e libri del settore. Yesitas spiega che “la parte più difficile di questo processo è stata rendere le immagini reali. Il momento che più mi ha eccitato è stato quello in cui la fotografia che avevo di fronte a me sembrava scattata da un fotografo”. Dopo il lavoro portato avanti dall’intelligenza artificiale, attraverso l’app Remini, il fotografo si è infatti avvalso di applicazioni di fotoritocco.

Il progetto a quanto pare ha più ampio respiro e lo stesso Yesitas ha osservato che intende estenderlo in maniera selettiva, ed infatti ha già proposto personalità che esulano dalla musica, come Bruce Lee e Lady Diana.

I risultati completi sono disponibili direttamente a questo indirizzo.