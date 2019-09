Può una AI stabilire se qualcuno sta flirtando con noi? Forse, in futuro

Non tutti riusciamo a capire quando qualcuno flirta con noi. Al contrario, spesso rimaniamo nel dubbio o addirittura scopriamo dopo molto tempo che sarebbe potuta nascere una ralezione, senza però aver mai colto alcun segnale. Ma al giorno d'oggi ormai, c'è una AI per tutto, forse una anche per questo!

Ci sono sempre più IA in grado di "determinare" se due persone possono essere compatibili, con tutti i limiti che una tecnologia del genere può portarsi dietro, con tutti i dubbi anche su quanto sia affidabile o, più semplicemente, "giusta". Ma usare l'IA per esaminare i testi è ancora più complesso, in quanto la comprensione del testo è ad oggi il punto debole per eccellenza di qualsiasi intelligenza artificiale degna di questo nome.



Mei, è però un'applicazione che si occupa indirettamente anche di questo: analizzare le conversazioni testuali; per poi fornire un "punteggio di compatibilità" con un potenziale compagno. Arielle Pardes, che si è trovata a testare l'applicazione per conto di Wired, ha sperimentato risultati altalenanti.



Da una parte, Mei, è stata sufficientemente buona nel determinare quando le persone erano chiaramente incompatibili ma, secondo Pardes, ha anche trascurato troppo spesso i messaggi che lei definisce "R-rated" (restricted rating, riferito ai film visionabili dai minori di 17 anni solo se insieme ad un adulto).



Lo sviluppatore di Mei ha detto a Wired che l'intento era principalmente quello di aiutare le persone a capire il sottotesto, il messaggio subliminale, delle conversazioni. E questo era possibile, secondo lui, addestrando un algoritmo su migliaia di testi che venivano chiarificati volutamente attraverso una nota, per esplicitare ciò che le persone volevano realmente intendere.



Il linguaggio umano è estremamente complesso, nel senso scientifico del termine. Entrano in gioco componenti come l'ironia, il "detto, non detto", la speranza ma anche le incomprensioni e vari gap comunicativi che rendono il dialogo (specialmente quello scritto) estremamente difficile da elaborare. A volte anche per un essere umano.



Una AI si trova certamente avvantaggiata per alcuni aspetti, ma estremamente svantaggiata per altri (ai nostri occhi più basilari). Ma chissà se, con un giusto allenamento, i ricercatori non riusciranno prima o poi a trovare il Santo Graal per le relazioni ambigue. D'altronde c'è una AI che ha superato un test di terza media, e persino una AI che fa la regista a Wimbledon; possiamo aspettarci di tutto.