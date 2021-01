Mi Air Charge: Xiaomi reinventa la ricarica senza fili

Xiaomi sempre più focalizzata sul futuro. Dopo aver mostrato in anteprima il nuovo sistema di feedback per la vibrazione sulla MIUI 12.5, il colosso cinese ha infatti annunciato sul profilo Twitter ufficiale una nuova tecnologia in fase di sviluppo, denominata Mi Air Charge.

La ricarica a induzione tramite bobine si è ormai diffusa a macchia d'olio ma per quanto comoda non è una tecnologia che possiamo definire propriamente touchless. Ed è proprio qui che entra a gamba tesa il nuovo annuncio di Xiaomi che, con Mi Air Charge, promette di eliminare anche questo tipo di approccio, per virare su un metodo in grado di ricaricare i dispositivi in giro per la stanza, in maniera totalmente svincolata.

Bisogna tornare indietro di qualche anno, precisamente al CES 2017, per trovare altre proposte di questo genere. In quell'occasione fu la startup Energous a presentare il suo primo concept di ricarica senza fili. La tecnologia dell'azienda è attualmente alla versione 2.0 ma non ha mai davvero raggiunto il grande pubblico.

La mossa a sorpresa di Xiaomi però potrebbe cambiare le carte in tavola, mettendo sul piatto una feature ghiottissima con cui ingolosire gli utenti.

Mi Air Charge permette quindi di ricaricare a 5W più dispositivi presenti in un determinato range, in maniera totalmente touchless, anche in presenza di ostacoli fisici, grazie a un sistema di 144 antenne in grado di emettere onde millimetriche che verranno captate da un sistema da 14 antenne di ricezione presenti sul device.

Per il momento si tratta solo di un teaser e non sono presenti video dimostrativi, né una data di presentazione o di lancio.