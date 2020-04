L'Air Force americana chiede aiuto: deve hackerare un satellite

Lo scorso anno, l'Air Force degli Stati Uniti ha chiesto a dei hacker, durante la conferenza di sicurezza DEF CON, di violare un jet da combattimento F-15. In soli due giorni, un team di sette persone ha scoperto un sacco di vulnerabilità che, se sfruttate nel mondo reale, avrebbero potuto causare danni catastrofici.

Cavalcando il successo dello scorso anno, l'ideatore dell'iniziativa dell'anno scorso, Will Roper, assistente segretario dell'Air Force, ha pianificato di coinvolgere nuovamente i ricercatori della sicurezza al DEF CON di quest'anno a Las Vegas, questa volta utilizzando un vero satellite in orbita, che si trova chilometri sopra la superficie terrestre.

Lo spazio, infatti, rappresenta un potenziale campo di battaglia futuro per gli avversari. "Potrei utilizzare armi ad energia diretta per tentare di accecare un satellite o distruggere componenti che gli consentono di raccogliere informazioni critiche dalla Terra. Potrei bloccare i collegamenti satellitari in modo che tu non possa comunicare qualsiasi informazione debba essere trasmessa ad altri importanti decisori", afferma Roper.

Lavorando con il servizio digitale di difesa è stato ideato Hack-a-Sat (raggiungibile attraverso questo link), un programma di sicurezza spaziale che invita gli hacker e i ricercatori di sicurezza di tutto il mondo a trovare possibili bug e difetti che il nemico potrebbe sfruttare. Al fine di trovare gli hacker migliori, l'Air Force ha lanciato recentemente il round di qualificazione per il mese successivo, e consentirà ai ricercatori di hackerare un "flat-sat", essenzialmente un satellite di prova.

Si tratta di un evento unico: l'aeronautica militare degli USA, infatti, non ha mai permesso una cosa del genere.