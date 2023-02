L'Air Force manca 'oggetto non identificato' sprecando un missile da 400.000 dollari

Recentemente vi abbiamo parlato dei numerosi casi degli "oggetti non identificati" in molte parti del mondo: dagli Stati Uniti, all'Albania fino alla Cina. Saranno palloni meteorologici, ma nelle ultime ore ha fatto notizia l'impresa del jet dell'Air Force statunitense che ha mancato uno di questi oggetti con un missile, sprecando 400.000 dollari.

"Primo colpo mancato", ha dichiarato ai giornalisti il ​​generale dell'esercito americano Mark Milley durante una conferenza stampa. "Il secondo colpo è andato a segno." La questione è nata per la prima volta dopo che i funzionari degli Stati Uniti hanno riferito di aver trovato - e successivamente abbattuto - quello che è stato definito un "pallone spia" sopra una base militare.

Da allora la situazione è degenerata, con numerosi casi riportati in tutto il territorio. Addirittura un generale e lo stesso Biden hanno affermato di non sapere cosa fossero questi oggetti. Per la difesa dei loro confini, il Dipartimento della Difesa degli USA ha stanziato 111,9 milioni di dollari del suo budget del 2023 per l'acquisto di 255 missili AIM-9X Sidewinder, per un valore di circa 439.000 dollari ciascuno.

Per abbattere un "semplice" pallone spia hanno quindi speso quasi un milione di dollari (e c'è chi osa lamentarsi per il costo del James Webb). Nel frattempo la questione "UAP" è destinata a continuare ancora per diverso tempo, soprattutto viste le numerose segnalazioni (e affermazioni) recenti.