L'Air Force One è partito più volte di quanto sia atterrato, ma c'è un motivo logico

L'Air Force One è l'iconico aereo del Presidente degli Stati Uniti, ma sapete che il mezzo è partito più volte di quanto sia atterrato? No, nessun trucco e nessun inganno: c'è scritto proprio così e la ragione di ciò è piuttosto sorprendente.

Tutto si riduce a una stranezza del protocollo presidenziale e a uno degli scandali politici più famosi della storia degli Stati Uniti. L'Air Force One, nonostante sia spesso descritto come il "jet personale del presidente", non si riferisce affatto a nessun singolo aereo, ma è una sorta di "nome in codice" che indica il nome del mezzo che sta trasportando il presidente.

Certo, la maggior parte delle volte si tratta dei veicolo ufficiale del capo americano, ma non sempre. Questa è la prima informazione fondamentale per spiegare le partenze maggiori rispetto agli atterraggi. Per capire tutta la storia, invece, dobbiamo parlarvi di uno degli scandali politici più assurdi della storia politica degli Stati Uniti: il Watergate.

Tutto ebbe inizio nel 17 giugno 1972, quando cinque uomini entrarono di notte negli uffici del partito democratico per sistemarvi spie elettroniche e rubare documenti. Qui il repubblicano Richard Nixon (che vinse l'elezioni quell'anno), stava affrontando il rivale democratico George McGovern. In seguito si scoprì anche che Nixon avesse dei collegamenti (più o meni diretti) con i cinque uomini. Per questi e altri fatti, il Parlamento esaminò la possibilità di mettere Nixon in stato di accusa e, dopo aver riconosciuto la sua responsabilità, il 9 agosto si dimise.

Nixon lasciò definitivamente la Casa Bianca il giorno successivo. Alle 10, lui e la sua famiglia vennero scortati al prato della Casa Bianca dove un elicottero li stava aspettando per portarli alla base aeronautica di Andrews nel Maryland. Alle 12:05, gli Stati Uniti avevano un nuovo comandante in capo: Gerald Ford. Qui ha origine la discrepanza tra gli atterraggi e le partenze.

Nixon era ancora presidente quando l'aereo partì (alle 10:00), ma non quando atterrò (alle 12:05). Quindi per questo motivi nei registri dell'aviazione presidenziale c'è una partenza in più, rispetto a un atterraggio.