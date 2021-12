Air-gen: Un nuovo dispositivo che può creare elettricità dal 'nulla'

Un team di ricercatori dell’Università del Massachusetts Amherst ha sviluppato un dispositivo, chiamato Air-gen, in grado di produrre energia elettrica dalla semplice umidità presente nell’aria che respiriamo.

Il nuovo dispositivo, progettato dall'ingegnere elettrico Jun Yao e dal microbiologo Derek Lovley, è costituito da sottili film di nanofili proteici che assorbono energia dalla piccola carica elettrica presente nell’umidità dell'aria, che spesso può essere incredibilmente fastidiosa. La tecnologia è basata sull’interazione tra le superfici dei film proteici, che hanno uno spessore inferiore ai 10 micron. La parte inferiore della pellicola è supportata da un elettrodo, mentre la parte superiore è caratterizzata dalla presenza di un secondo elettrodo di dimensioni inferiori. Il vapore acqueo dall'ambiente viene assorbito dal film proteico e incanalato in minuscoli pori tra i nanofili al suo interno, promuovendo le condizioni per il flusso di corrente elettrica tra i due elettrodi.

Questo processo genera una tensione continua di circa 0,5 volt per una pellicola di 7 micrometri, con una densità di corrente pari a 17 microampere per centimetro quadrato. Un valore energetico sufficiente a consentire all’Air-gen di alimentare piccoli dispositivi elettronici. “Stiamo letteralmente creando elettricità dal nulla” ha affermato lo stesso Yao; “l'Air-gen genera energia pulita 24 ore su 24, 7 giorni su 7”. A tal proposito, la ricerca pubblicata su Nature sottolinea come questa tecnologia risulti non inquinante, rinnovabile, economica e in grado di funzionare anche in aree con umidità estremamente bassa. L’obbiettivo dei ricercatori è quello di efficientare al massimo il dispositivo, realizzandolo su larga scala per alimentare ad esempio smartphone o dispositivi indossabili. Insieme ai dispositivi che generano energia pulita dalle onde del mare questi oggetti potrebbero contribuire sempre più al raggiungimento di un futuro energetico più sostenibile.