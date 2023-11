Airbnb accusata di evadere le tasse in Italia, sequestrati 779 milioni di Euro

Nella giornata di ieri è arrivata la contestazione penale di evasione fiscale nei confronti di Airbnb per la dichiarazione dei rediti tra il 2017 ed il 2021 in Italia. L’ipotesi di reato è stata contestata dal giudice Angela Minerva che ha intimato il sequestro preventivo di 779 milioni e 435mila Euro a carico di Airbnb Ireland Unilimited Company.

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, ill Nucleo di Polizia della GDF di Milano contesta ad Airbnb di essersi sottratta alla dichiarazione ed al versamento della cedolare secca del 21% dei canoni di locazione bravi corrisposti dal 2017 al 2021 dagli ospiti delle strutture. Tali canoni sono stimati dalle Fiamme Gialle per 3,7 miliardi di Euro: secondo i calcoli quindi Airbnb avrebbe dovuto versare nelle dichiarazioni dei redditi 779 milioni di Euro sequestrati.

Dal suo canto, Airbnb si è detta certa di aver rispettato la legge ed in una nota afferma che "Airbnb Ireland ha in corso una discussione con l'Agenzia delle Entrate dal giugno 2023 per risolvere questa questione. Siamo sorpresi e amareggiati dall'azione annunciata dal procuratore della Repubblica lunedì. Siamo fiduciosi di aver agito nel pieno rispetto della legge e intendiamo esercitare i nostri diritti in merito alla vicenda”.