Airbnb ed affitti brevi, arriva la stretta: dal soggiorno minimo ai codici identificativi

Il Ministero del Turismo ha preparato un disegno di legge che mira a ridurre gli affitti turistici ed introdurre una stretta su piattaforme come Airbnb. Le novità in arrivo sembrano essere tante, e non mancano le critiche da parte delle associazioni di categorie.

Viene prevista la richiesta di permanenza minima nelle strutture di due notti nei centri storici, ma anche l’introduzione di un codice identificativo per ogni appartamento da esporre sui portatili e multe per coloro che non rispetteranno le normative.

Come spiegato da Il Sole 24 Ore, il meccanismo dei codici identificativi cambierà e si passerà dai CIR (Codici Identificativi Regionali) al CIN (Codice Identificativo Nazionale), che sarà obbligatorio anche per le agenzie turistiche online. Per coloro che non lo esporranno sono previste dall’articolo 6 del disegno di legge sanzioni.

I CIN ricevuti dalle regioni saranno inseriti dal Ministero in una banca dati nazionali che è già stata istituita dal 2019.

Particolarmente interessante è l’articolo 9 della norma che disciplina appunto il limite minimo di permanenza nelle strutture. Come spiegato dal quotidiano di Confindustria, il soggiorno minimo di due notti sarà applicato ai centri storici dei comuni ad alta densità turistica che a giudicare dalle stime dell’ISTAT sarebbero poco meno di un migliaio sui 78.882 comuni italiani.

L’articolo 5 invece prevede l’introduzione della figura del Property Manager che sarà collegata ad un nuovo codice Ateco e sarà obbligata ad agire come sostituto d’imposta.

Il ddl anocra non è approdato in Parlamento o in Consiglio dei Ministri, e trattandosi di una bozza potrebbe essere soggetto a modifiche.

Proprio qualche mese fa, Airbnb aveva modificato la composizione dei prezzi per renderli più trasparenti.