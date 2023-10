Airbnb, un'IA si assicurerà che non organizziate feste in casa e bloccherà le prenotazioni

L’amministratore delegato di Airbnb ha svelato che la società si sta affidando ad un sistema d’intelligenza artificiale per identificare gli ospiti che potrebbero organizzare feste in casa prima di confermare le prenotazioni.

L’annuncio è arrivato nel corso di un’intervista a Bloomberg, dove Brian Chesky ha spiegato in che modo l’azienda intende utilizzare l’intelligenza artificiale per proteggere gli host e risolvere quello che è un problema storico della piattaforma: gli ospiti che nonostante le regole organizzano feste nelle case afittate.

"Abbiamo utilizzato tecniche di apprendimento automatico per esaminare l'ultimo miliardo e mezzo di check-in degli ospiti pre vedere chi ha organizzato una festa e chi no” ha affermato il dirigente, secondo cui la scelta di affidarsi all’IA non è legata alla mancanza di fiducia negli umani, ma ad una maggiore precisione di questi sistemi. "Se provi a fare questi controlli attraverso un occhio umano, potresti non notare alcun modello, ma l'intelligenza artificiale può esaminare oltre un miliardo di dati, trovare molte somiglianze e creare un insieme di regole” ha continuato. Qualora un tentativo di prenotazione dovesse essere sospetto, Airbnb procederà a bloccarlo e chiederà maggiori informazioni, “fin quando non saremo sicuri”.

Chesky ha osservato che l’utilizzo dell’IA sarà esteso anche ad altri comparti dell’app: ad esempio farà in modo che le foto siano coerenti con le strutture reali, grazie a verifiche incrociate con le immagini satellitari.

Nel tentativo di rendere più appetibile la piattaforma, lo scorso anno Airbnb ha annunciato una nuova politica sui prezzi che li ha resi più trasparenti.