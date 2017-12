Airbnb userà la realtà virtuale ed aumentata per mostrare le case

Airbnb , la piattaforma di affittacamere più famosa al mondo, ha rivelato le proprie intenzioni di integrare tecnologie come la realtà virtuale ed aumentata per migliorare l'esperienza degli utenti sul proprio sito web.

La mossa mira a fornire agli utenti un'anteprima quanto più accurata possibile delle varie abitazioni che stanno cercando di prenotare per i viaggi, oltre a migliorare chiaramente l'esperienza durante il soggiorno.

L'azienda mira ad integrare le due tecnologie in altrettanti aspetti: la realtà virtuale prima di un viaggio e la realtà aumentata durante il soggiorno.

La prima, attraverso l'uso di foto a 360° e scansioni tridimensionali consentirà agli utenti di capire, prima di prenotare, cosa attendersi dall'abitazione. La realtà virtuale, invece, potrebbe anche consentire agli ospiti di ottenere maggiori informazioni sulle destinazione e le proprietà, in maniera più accurata.

La realtà aumentata sarà utilizzata da Airbnb per permettere agli utenti di ottenere informazioni contestuali inquadrando semplicemente gli oggetti con la telecamera e consentirà loro di esplorare più facilmente la città attraverso indicazioni stradali ma anche, ad esempio, ottenere traduzioni in tempo reale delle istruzioni di un elettrodomestico.

Airbnb ha affermato di essere al lavoro per portare queste novità su mobile attraverso le API messe a disposizione da Apple per iOS e di Google per Android.