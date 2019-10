Airbus vs Boeing: dal WTO via libera agli USA per 7,5 miliardi di dazi verso l'UE

Il World Trade Organization (WTO) ha dato il via libera all'introduzione di nuove tariffe sui beni d'importazione dell'Unione Europea per 7,5 miliardi di dollari (pari a circa 6,8 miliardi di euro) come rappresaglia per il supporto illegale del blocco europeo ad Airbus.

La sentenza arriva da Washington, direttamente dall'arbitro del WTO, e rischia di rendere ancora più difficili i rapporti commerciali tra Stati Uniti ed Unione Europea. La decisione entra a gamba tesa nella disputa che dura ormai da quindici anni tra Airbus e Boeing: si tratta infatti della contromisura più seria che sia mai stata imposta dall'Organizzazione mondiale del Commercio in una disputa commerciale.

Cecilia Malmstoem, commissaria al commercio UE, ha dichiarato: "anche se gli Stati Uniti hanno ricevuto l'autorizzazione dal WTO, scegliere di applicare le contromisure adesso sarebbe miope e controproducente. Restiamo pronti a trovare una soluzione equa ma se gli USA decidono di imporre le contromisure autorizzate, l'UE non potrà che fare la stessa cosa".

Insomma, dopo i problemi relativi al software Boeing, i giganti del cielo sembrano essere al centro delle tensioni commerciali. Non resta che attendere la decisione del Governo americano e la relativa risposta dell'Unione Europea