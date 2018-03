Airbus vuole abbattere una stazione spaziale con un arpione gigante (Video)

Laattorno alla Terra sta diventando un problema più grande ogni anno. Le agenzie spaziali stanno rintracciando circa, con più di 20.000 pezzi con dimensioni maggiori ai 10 centimetri.

Le agenzie spaziali europee e le società private, in una "coalizione" chiamata RemoveDebris, prevedono di testare una varietà di possibili soluzioni a partire dal prossimo mese. Il tutto grazie a un satellite lanciato a bordo di un razzo SpaceX sulla Stazione Spaziale Internazionale.

"Il problema della spazzatura lassù sta ora iniziando a diventare serio, e le probabilità di collisioni aumentano continuamente", ha dichiarato Jason Forshaw di RemoveDebris. Una delle soluzioni più interessanti è sicuramente quella ideata da Airbus, che ha come obiettivo la "distruzione" del più grande "pezzo di spazzatura in orbita": Envisat, il satellite dal peso di oltre otto tonnellate. La società vuole "afferrare" il colosso galleggiante con un gigantesco arpione spaziale e poi trascinarlo nell'atmosfera, dove brucerà.

Stando a quanto riportato dalla BBC, l'arpione è attualmente in fase di sviluppo in Inghilterra e un piccolo prototipo verrà testato durante la missione RemoveDebris del mese prossimo. "Se possiamo progettare un arpione in grado di far fronte a Envisat, allora dovremmo essere in grado anche di abbattere a tutti gli altri tipi di veicoli spaziali", ha detto l'ingegnere Alastair Wayman.

Envisat, lanciata nel 2002, era una piattaforma di osservazione all'avanguardia che includeva radar, spettrometri e sensori atmosferici. L'Agenzia spaziale europea (ESA) ha inaspettatamente perso i contatti con il satellite nel 2012. Nonostante i numerosi tentativi per riportarlo "in vita", la missione è in seguito stata dichiarata ufficialmente morta. Tuttavia, Envisat è l'obiettivo a lungo termine del progetto, il "boss finale" per intenderci, con le missioni di test nei prossimi anni si concentreranno su obiettivi più piccoli.