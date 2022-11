AirDrop usato in Cina per organizzare le proteste: Apple lo limita a 10 minuti

La repressione delle proteste in Cina passa anche attraverso AirDrop. A riportare la notizia è il popolare giornalista di Bloomberg Mark Gurman, secondo cui con iOS 16.1.1 lanciato ieri sera Apple avrebbe imposto una limitazione all’utilizzo del sistema di trasferimento file nella Repubblica Popolare Cinese.

Apple infatti ha modificato il funzionamento di AirDrop in Cina, e nello specifico l’opzione “Tutti” che rende visibile il proprio dispositivo anche per coloro che non figurano nella lista contatti. Al fianco delle opzioni “Ricezione non attiva” e “Solo Contatti”, infatti, è stata aggiunta “Tutti per 10 minuti”: si tratta di una limitazione importante dal momento che in Occidente e nel resto del mondo è possibile abilitare l’impostazione “Tutti” a tempo indeterminato e senza limitazioni.

Le ragioni di tale scelta sono da ricercare nel fatto che gli attivisti che sono scesi in piazza ad Hong Kong si sono affidati proprio ad AirDrop per organizzare le proteste, a causa del blocco imposto dal Grande Firewall ai social network e piattaforme di messaggistica. Apple quindi potrebbe aver preso la decisione su richiesta esplicita del Governo Cinese, e non si tratterebbe di una prima volta.

Qualche anno fa infatti su queste pagine abbiamo riportato la notizia della rimozione da App Store di un’app usata per le proteste di Hong Kong, ma anche della bandiera taiwanese dalle emoji e delle app che permettono di impostare VPN.