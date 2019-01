Airpods 2 in arrivo nella prima metà dell'anno con monitoraggio della salute?

Le Airpods sono state l'accessorio più popolare lanciato da Apple negli ultimi due anni, ed a quanto pare la compagnia di Cupertino ha intenzione di lanciare anche una seconda generazione. Un nuovo rapporto pubblicato dal Digitimes riferisce che Apple dovrebbe lanciare Airpods 2 nei primi sei mesi del 2019.

Lo stesso sito riferisce che gli auricolari saranno riprogettati per supportare funzionalità relative al monitoraggio della salute.

Storicamente il DigiTimes è sempre stato vicino ad Apple, e spesso ha riportato in anticipo indiscrezioni e specifiche tecniche di dispositivi poi presentati successivamente. La possibilità di aggiungere funzionalità di tipo medico alle Airpods era già stata paventata in passato e si parlava del monitoraggio della frequenza cardiaca, che potrebbe essere utile in quanto si tratta di cuffie usate anche in ambito sportivo ed in palestra, e della febbre.

Essendo accessori molto piccoli, però, Airpods potrebbero includere un qualche tipo di accelerometro per tenere traccia dei movimenti del corpo. Resta anche da capire come queste nuove funzionalità possano influire sulla durata della batteria, in quanto gli ingegneri sono molto limitati a causa delle dimensioni delle cuffie.

Non di secondaria importanza l'aspetto relativo al prezzo: in precedenza si era parlato di un prezzo più alto rispetto alla generazione attuale, che costa 159 Dollari.