AirPods 2 ed SSD Kingston e SanDisk in offerta oggi su Amazon

Giornata di offerte su Amazon Italia. Con l'avvicinarsi del Natale, la compagnia di Seattle continua a propone degli interessanti sconti sulle memorie e le cuffie senza fili di Apple, che possono essere acquistate a prezzi davvero molto convenienti.

L'SSD Kingston A400 da 240 gigabyte ed attacco SATA 3, è disponibile al prezzo di 29,38 Euro, venduto da un rivenditore terzo e spedito da Amazon senza costi aggiuntivi. L'SSD in questione offre maggiore rapidità in fase di avvio del sistema, caricamento e trasferimento dei file, ed è più affidabile e duraturo rispetto ad un hard drive tradizionale.

Tra gli sconti troviamo anche l'SSD SanDisk Plus da 240GB, che garantisce una velocità di lettura fino a 530 megabit al secondo, ed anch'esso è riservato all'uso interno. Il prodotto in questione è usato ma classificato "come nuovo", ed è disponibile a 29,99 Euro, a cui bisogna aggiungere 9,99 Euro di spedizione. La vendita è ovviamente effettuata da un rivenditore terzo e non da Amazon.

Infine, è disponibile ad un prezzo molto conveniente anche la seconda generazione delle cuffie senza fili di Apple, le AirPods 2, con case di ricarica Lightning e non wireless. Queste possono essere acquistate al prezzo di 138,99 Euro, 40 Euro in meno rispetto ai 179 Euro imposti dalla società americana.