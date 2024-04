AirPods 2 tornano al MINIMO STORICO su Amazon: 30% di sconto!

A pochi giorni dall’ultima offerta, tornano al minimo storico le AirPods di seconda generazione, su cui è possibile godere di uno sconto superiore ai 40 Euro se si tiene conto del prezzo di listino.

Le AirPods di seconda generazione, con custodia di ricarica tramite cavo, infatti, sono disponibili a 105 Euro, il 30% in meno rispetto ai 149 Euro di listino, con consegna senza costi aggiuntivi garantita per giovedì prossimo se si effettua l'ordine entro 15 ore e 13 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso raggiunto dallo stesso prodotto su Amazon, che permette anche di effettuare il reso entro 14 giorni dalla data di consegna.

Amazon consente anche di effettuare il pagamento a rate con Cofidis, mentre non è disponibile la dilazione in cinque o dieci mensilità a tasso zero ed interessi zero.

